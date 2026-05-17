В Южной Корее предупредили о последствиях забастовки Samsung для экономики

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок заявил, что власти страны приложат все усилия для предотвращения забастовки сотрудников Samsung Electronics. Забастовка профсоюза Samsung Electronics, в котором состоит около 45 тыс. сотрудников, запланирована на 21 мая. Для ее предотвращения руководство компании вместе с представителями правительства намерены встретиться с профсоюзами 18 мая.

По словам Ким Мин Сока, «правительство примет все возможные меры, включая экстренное посредничество, для защиты национальной экономики. Даже один день простоя на заводе по производству полупроводников Samsung Electronics приведет к прямым убыткам в размере до 1 трлн вон ($668 млн)».

На долю Samsung приходится 22,8% южнокорейского экспорта, в компании работает более 120 тыс. человек. Поставщиками и подрядчиками Samsung является около 1,7 тыс. компаний. Основными требованиями профсоюза является предоставление полной информации о выплатах бонусов руководству, а также снятие ограничений по премиям для рядовых сотрудников. По оценкам аналитиков, благодаря росту мирового спроса на чипы только в первом квартале 2026 года операционная прибыль Samsung составила примерно $38 млрд. Профсоюз требует выделить 15% операционной прибыли на премии всем сотрудникам. Исходя из текущих прогнозов прибыли, это может составить примерно $25–30 млрд в год. Руководство компании не соглашается на эти требования.

При этом один из южнокорейских конкурентов Samsung, компания SK Hynix, операционная прибыль которой в этом году ожидается на уровне $170 млрд, ранее согласилась выплатить по итогам года премии в размере около $400 тыс. примерно 35 тыс. своих сотрудников. 16 мая глава правления Samsung Electronics Ли Чжэ Ен уже принес извинения в связи с ситуацией в компании: «Я искренне извиняюсь перед клиентами и гражданами всего мира за беспокойство, вызванное нашими внутренними проблемами».

Евгений Хвостик