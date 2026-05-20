В Ярославле на Московском проспекте и Фрунзе может появиться «выделенка»

Мэрия Ярославля рассматривает вопрос появления выделенной полосы для общественного транспорта на Московском проспекте и на проспекте Фрунзе. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на заседании муниципалитета 20 мая в ходе отчета о работе за 2025 год.

Фото: Михаил Евраев, Telegram

К мэру обратился зампред муниципалитета Олег Ненилин, поблагодаривший его от лица студентов за появление выделенной полосы на проспекте Авиаторов. Он попросил уточнить, рассматриваются ли другие участки дорог для такой работы.

«Мы осторожно и внимательно продумываем и другие направления. В том числе, думаем о том, как это сделать, и на Московском проспекте, и на проспекте Фрунзе. Всегда надо ориентироваться на жителей»,— сказал мэр.

