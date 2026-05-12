Выделенная полоса на проспекте Авиаторов в Ярославле заработает 15 мая

В Ярославле с 15 мая начнет работу новая выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Авиаторов. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Движение таким образом будет организовано на участке от улицы Красноборской до улицы Дачной при движении в центр города. Там установлены дорожные знаки и нанесена специальная разметка.

Решение о выделенной полосе принято для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, а также пропускной способности, добавили в мэрии. За движение личных автомобилей по «автобусной» полосе предусмотрены штрафы.

Алла Чижова

