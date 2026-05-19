В Ярославле изменят цену «Центрального рынка»

В Ярославле намерены изменить цену пакета акций АО «Центральный рынок». Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике муниципалитета.

Как сообщил заммэра и директор департамента финансов Андрей Данц, после переоценки объект вновь выставят на продажу. Вопросом занимаются специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом.

Центральный рынок включили в план приватизации в сентябре 2025 года. В имущественную базу рынка входят три земельных участках и помещения в зданиях на улице Нахимсона, 6/11 и 10, а также на улице Андропова, 15. Рынок решили продать для приведения в порядок за счет внебюджетных средств. Пакет акций трижды выставляли на продажу за 150 млн руб., процедура ни разу не состоялась из-за отсутствия заявок.

