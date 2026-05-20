В Якутии рассказали о состоянии пострадавшего при аварийной посадке Ан-2

Пострадавшего при аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии доставили в Якутск. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканской больницы №2.

ЧП произошло утром 19 мая. Самолет совершил аварийную посадку вблизи поселка Теплый Ключ. При приземлении самолет загорелся. Пострадали четыре человека. Одного из них госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

В СКР причиной экстренной посадки назвали отказ двигателя. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и использования воздушного судна.