СКР назвал причину аварийной посадки самолета Ан-2 в лесу Якутии

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку недалеко от поселка Теплый Ключ Томпонского района Якутии из-за отказа двигателя. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и использования воздушного судна.

По данным ведомства, самолет патрулировал местность для контроля пожароопасной обстановки. Судно принадлежит компании «МиАн». В МЧС сообщили, что самолет вылетел из Теплого Ключа, однако пилот решил повернуть обратно, в сторону аэродрома. После этого связь с воздушным судном пропала. Экипаж сообщил свои координаты после приземления. Пассажиры направились в сторону поселка.

По предварительным данным, на борту находилось восемь человек. После приземления самолет загорелся. По данным РЕН ТВ, пилот получил множественные ожоги.