Двое пассажиров Ан-2 госпитализированы после аварийной посадки в лесу Якутии

После аварийной посадки самолета Ан-2 в лесу вблизи поселка Теплый ключ в Якутии в больницу Хандыги бортом скорой помощи направили двух человек. Остальные шестеро пока находятся в поселке, сообщили в региональном главке МЧС России.

Всего при аварийной посадке пострадали четыре человека, уточнили в якутском минздраве. Мужчину с ожогами госпитализировали Томпонскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Еще троим оказали помощь на месте.

ЧП произошло сегодня утром. Причиной экстренной посадки стал отказ двигателя, заявили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. При приземлении самолет загорелся. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и использования воздушного судна.