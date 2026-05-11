Украинский дрон расколол правительство Латвии

Залеты украинских дронов на территорию стран на севере Европы уже привели к первым серьезным последствиям для одной из них. Так, министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку 10 мая на фоне жесткой критики за неспособность вооруженных сил защитить воздушное пространство страны. Этот шаг, ставший отражением внутриполитической борьбы, может привести к распаду коалиционного правительства менее чем за полгода до очередных парламентских выборов.

Фото: Nadja Wohlleben / File Photo / Reuters Министр обороны Латвии Андрис Спрудс

С тех пор как в марте 2026 года Украина начала использовать балтийский коридор для нанесения ударов БПЛА по нефтяным экспортным хабам России в Ленинградской области, страны Балтии и Финляндия оказались под дружественным огнем. Поначалу эти инциденты воспринимались там относительно спокойно, тем более что в апреле наступило некоторое затишье. Однако оно длилось недолго. Так, в ночь на 3 мая в воздушное пространство Финляндии залетели два дрона, для сопровождения которых финны подняли в воздух истребители F/A-18 Hornet. В Латвии тогда ограничились сообщением о воздушной тревоге, которая была отменена спустя три с половиной часа.

Однако уже в ночь на 7 мая на латвийской территории упали сразу два БПЛА, залетевших со стороны России. Один из них попал в пустой резервуар одного из нефтяных объектов компании East-West Transit в приграничном Резекне. Это привело к небольшому возгоранию и повреждению четырех резервуаров. Никто из сотрудников предприятия не пострадал. Второй БПЛА предположительно упал на железнодорожные пути.

На фоне инцидентов режим повышенной опасности был объявлен в Балвском, Лудзенском и Резекненском краях Латвии. Министр обороны Андрис Спрудс в тот же день заявил, что залетевшие дроны, вероятно, были нацелены Украиной на определенные объекты в России. Их отклонение от курса он объяснил работой российских систем РЭБ. Действительно, в этот день Минобороны России отчиталось о подавлении 347 украинских беспилотников самолетного типа, основной удар пришелся на Брянскую область. Эта атака стала одной из самых масштабных за все годы конфликта и совпала по времени с переговорами о временном перемирии перед празднованием Дня Победы 9 Мая.

Падение двух БПЛА на территории Латвии вызвало острую критику со стороны общественности: жители страны задавались вопросом, почему беспилотники не были перехвачены? Этим же вопросом задались и в правительстве.

В итоге уже 10 мая Андрис Спрудс заявил, что уходит в отставку. При этом буквально за десять минут до его пресс-конференции премьер-министр Эвика Силиня опубликовала сообщение в соцсетях, в котором заявила, что это она попросила главу Минобороны покинуть свой пост. По ее словам, он утратил ее доверие и доверие населения, и она уже проинформировала кабинет министров о своем решении. «Инцидент с беспилотником, произошедший на этой неделе, ясно продемонстрировал, что политическое руководство оборонного сектора не выполнило своего обещания обеспечить безопасное воздушное пространство над нашей страной»,— написала Силиня. Новым главой Минобороны она выбрала полковника Райвиса Мелниса, получившего военное образование в Великобритании.

Андрис Спрудс, однако, не согласился с такой трактовкой событий и прямо обвинил Силиню во лжи. Он назвал ее заявление политической игрой и отметил, что оно было сделано из-за того, что премьер узнала о его намерении добровольно уйти в отставку. При этом министр назвал свой уход попыткой «защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию». Он также сообщил, что его партия «Прогрессивные», входящая в правящую коалицию вместе с «Новым единством» и «Союзом зеленых и крестьян», в ближайшее время рассмотрит вопрос выхода из нее. Министра поддержал и лидер партии Андрис Шуваев. «К сожалению, премьер-министр лжет, утверждая, что проинформировала партнеров о намерении потребовать отставки министра. Я узнал об этом в Twitter (ныне X.— “Ъ”). Такое сотрудничество не просто не является коллегиальным — оно даже не выглядит серьезным»,— написал он в своем посте в соцсетях. Силиня в ответ лишь заявила, что не боится распада правительства.

Между тем распад коалиции менее чем за полгода до выборов в Сейм (парламент) страны может привести страну в состояние политической неопределенности. Еще до инцидента с украинскими БПЛА коалиция, державшаяся на хрупком большинстве, испытывала трудности.

Общее падение рейтингов правящих партий и изменение баланса сил (опросы показывают, что «Прогрессивные» опережают «Новое единство») заставляют премьер-министра Силиню идти на крайние меры. По сути, замена Спрудса, который должен был стать кандидатом в премьеры от своей партии, на выходца из военных кругов лишает «Прогрессивных» одного из четырех министерских портфелей, предусмотренных коалиционным соглашением.

Если «Прогрессивные» действительно выйдут из коалиции, в Латвии, вероятно, де-факто продолжит работу правительство меньшинства до новых выборов, несмотря на его распад де-юре. Такой сценарий, по сути, развяжет руки всем партиям и сделает предстоящую кампанию более ожесточенной. При этом вопрос о том, кто сможет сформировать правящую коалицию, будет наиболее болезненной темой при любом исходе голосования.

Вероника Вишнякова