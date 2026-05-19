В Эстонии впервые сбили нарушивший воздушное пространство страны беспилотник

Истребитель НАТО впервые сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство Эстонии. БПЛА, предположительно, принадлежал Украине, сообщил глава Минобороны страны Ханно Певкур.

«Мы получили предварительную информацию от наших латвийских коллег, и наш радар также обнаружил беспилотник, движущийся в сторону южной Эстонии»,— уточнил господин Певкур (цитата по ERR).

По словам министра, дрон упал в районе озера Выртсъярв. Воздушную тревогу на юге республики отменили в 12:45 по местному времени. Других угроз в небе над Эстонией не обнаружили, отметил Ханно Певкур.

Страны Прибалтики, а также Финляндия и Польша регулярно сообщают о попадании беспилотников в их воздушное пространство. За последние полгода подобные случаи участились. В Латвии из-за недавних инцидентов с БПЛА ушли в отставку министр обороны Андрис Спрудс, затем — премьер-министр Эвика Силиня.