Ярославский судостроительный завод нарастил убытки

ПАО «Ярославский судостроительный завод» в 2025 году получило чистый убыток 479,3 млн руб. Данные об этом опубликованы в «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Чистый убыток увеличился в 3,4 раза: в 2024 году он составлял 141,1 млн руб. В 2023 и 2022 годах предприятие получало прибыль — 55,2 и 227,9 млн руб. соответственно.

Оборот предприятия в 2025 году сократился в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 1,6 млрд руб. (4,3 млрд руб. в 2024 году).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в начале года в арбитражный суд подавался иск о банкротстве предприятия, однако позже истец отказался от своих требований.

Антон Голицын