Суд прекратил дело о банкротстве Ярославского судостроительного завода

Арбитражный суд Ярославской области прекратил производство по делу о банкротстве ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ПАО «ЯСЗ»). Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что иск в суд подало московское ООО «ПРО Фактор» в связи с имеющейся задолженностью в размере 14,4 млн руб. Он возник в ходе исполнения договора между ПАО «ЯСЗ» и АО «Находкинский судоремонтный завод».

В 2024 году компания из Находки выполнила ремонтные работы судна «Капитан Сергеев» стоимостью 12 млн руб. по заказу «ЯСЗ». Работы не были оплачены, в связи с чем «Находкинский судоремонтный завод» обратился в арбитражный суд. В ходе рассмотрения дела была произведена замена истца на ООО «ПРО Фактор», которое специализируется на предоставлении прочих финансовых услуг. Суд удовлетворил иск в ноябре 2025 года, однако задолженность оплачена не была.

16 февраля суд по иску ООО «ПРО Фактор» возбудил производство по делу о несостоятельности завода. Однако 12 марта истец подал заявление об отказе от иска и просил прекратить производство по делу. В суде представитель компании пояснил, что отказ связан с урегулированием сторонами вопроса о порядке оплаты долга.

Суд решил, что заявление об отказе от иска не противоречит действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов других лиц

«Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) публичного акционерного общества "Ярославский судостроительный завод" прекратить»,— определил суд.

Ярославский судостроительный завод был основан в 1920 году. Он выпускает различные суда: рыболовные, прогулочные, обстановочные, а также катера для Министерства обороны России и МЧС. Ранее завод попадал под санкции Евросоюза и Канады. По данным сайта завода, на нем работает 850 человек.

Алла Чижова