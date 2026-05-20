Путин: Россия продолжит поставлять нефть и газ в Китай

Президент Владимир Путин высказался о готовности России продолжать бесперебойные поставки нефти и СПГ на рынок КНР. Об этом он заявил в рамках официального визита в Китай.

«Наша страна является крупнейшим экспортером нефти и природного газа, включая сжиженный. Мы готовы и дальше надежно обеспечивать бесперебойные поставки этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок», — заявил он (цитата по ТАСС).

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что поставки нефти в Китай за первый квартал 2026 года выросли на 35% — до 31 млн тонн. В денежном выражении экспорт российской нефти в КНР поднялся на 8,8% — до $14,4 млрд.