Ушаков: поставки нефти в Китай за I квартал выросли на 35%

В первом квартале 2026 года Россия увеличила поставки нефти в Китай на 35%, доведя их объем до 31 млн тонн. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии официального визита Владимира Путина в Китай.

Юрий Ушаков подчеркнул, что рост поставок превышает треть от прежнего объема, что подтверждает прочное сотрудничество между странами в энергетической сфере. Он отметил, что Россия сохраняет статус одного из крупнейших поставщиков природного газа на китайский рынок, включая сжиженный природный газ (СПГ), что также способствует укреплению двусторонних экономических связей.

Кроме того, господин Ушаков назвал партнерство России и Китая «локомотивом экономической кооперации», особенно в условиях кризисных процессов на Ближнем Востоке. По его словам, Россия остается надежным поставщиком энергии, а Китай — ответственным ее потребителем.