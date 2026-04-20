Экспорт российской нефти в Китай за первый квартал вырос почти на треть

В первом квартале 2026 года объем поставок сырой нефти из России в Китай увеличился на 31% в годовом исчислении и достиг 31,9 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В стоимостном выражении поставки в Китай российской нефти выросли на 8,8% — до $14,4 млрд. Импорт сжиженного природного газа в физическом выражении увеличился на 6,7% и составил 1,38 млн тонн. В денежном эквиваленте он снизился на 17,3% и составил $651,6 млн. Поставки трубопроводного газа в стоимостном выражении также снизились — на 8,9% и достигли $2,3 млрд. Физические объемы импорта трубопроводного газа Китай не раскрывает.

ТАСС сообщал, что за тот же период импорт Китаем иранской продукции снизился на 50%. КНР — основной покупатель иранской нефти. Данные по этой торговой позиции китайское таможенное управление пока не публикует.

По данным Международного энергетического агентства, в марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли вдвое — до $19,04 млрд. Больше всего российской нефти экспортировали в Индию — 2 млн б/с. В марте нефть из России перерабатывали 12 индийских НПЗ. Месяцем ранее их было семь. Второе место по объему экспорта занял Китай — 1,8 млн б/с.