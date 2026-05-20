Россия отработала на ядерных учениях приведение сил в высшую готовность

Вооруженные силы России отработали на ядерных учениях приведение соединений в высшую степень боевой готовности. В частности, военнослужащие отрабатывали получение специальных боеприпасов для ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Среди учебно-боевых задач — доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения, снаряжение ракет-носителей и скрытное перемещение для подготовки к пускам, сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс».

Учения проходят с 19 по 21 мая. В них участвуют более 64 тыс. военнослужащих и свыше 7,8 тыс. единиц техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок.

18 мая Россия начала совместные с Белоруссией ядерные учения. Отрабатывается доставка ядерных боеприпасов и подготовка к их применению.

