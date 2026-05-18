Белоруссия совместно с Россией начала ядерные учения

В Белоруссии начались тренировки воинских частей по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на Минобороны республики. В ведомстве отметили, что учения плановые.

Согласно заявлению военного ведомства, цель тренировки — проверка готовности вооружений и техники и совершенствование уровня подготовки личного состава. К тренировкам привлекли воинские части ракетных войск и авиации.

Совместно с вооруженными силами России белорусские подразделения планируют отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению, добавили в министерстве. Там подчеркнули, что особенностью нынешних учений станет проверка готовности к выполнению задач «из неподготовленных районов на всей территории Беларуси».