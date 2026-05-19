Минобороны России сообщило о проведении ядерных учений с 19 по 21 мая

Российские вооруженные силы с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К тренировкам привлечены ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Тихоокеанский флот (ТОФ), Северный флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ядерных учениях поучаствуют более 64 тыс. военных и свыше 7,8 тыс. единиц техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь — ракетные подводные лодки стратегического назначения.

Основная цель тренировок, пояснили в Минобороны, — это отработка действий по сдерживанию противника и проверка уровня подготовки личного состава. Кроме того, планируется отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Минобороны также анонсировало тренировочные пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам в России.

Накануне в Белоруссии начались совместные с Россией тренировки воинских частей по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. Особенностью учений станет проверка готовности к выполнению задач «из неподготовленных районов на всей территории Беларуси».

