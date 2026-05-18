Повторение — мать учений

На фоне нарастающей конфронтации с Европой Россия и Белоруссия объявили о проведении очередных учений с отработкой применения ядерного оружия. Целью стартовавшей 18 мая тренировки обозначено совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов. По мнению российских экспертов, Москва и Минск таким образом демонстрируют единство и шлют сигнал оппонентам.

Пуск крылатой ракеты ОТРК «Искандер-М» во время учений «Запад-2017»

Фото: Минобороны РФ

О старте учений 18 мая в своем Telegram-канале сообщило Минобороны Белоруссии. Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, как следует из сообщения, проводится «в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных (то есть ядерных.— “Ъ”) боеприпасов».

Главная цель российско-белорусских учений с участием ракетных войск и авиации — «совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов». А главная особенность — «проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Беларуси с упором на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств».

В сообщении белорусского Минобороны сказано, что тренировка является «плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе».

Российское Минобороны в понедельник отдельных заявлений по поводу стартовавших учений не делало.

О размещении российского ядерного оружия на территории своей страны президент Белоруссии Александр Лукашенко публично попросил президента РФ Владимира Путина в июне 2022 года. Белорусский лидер сослался на то, что американские ядерные бомбы хранятся на базах ряда европейских стран, и призвал российского коллегу «рассмотреть вопрос зеркального ответа». Владимир Путин согласился.

Вскоре стороны объявили, что приступают к реализации плана (см. “Ъ” от 21 декабря 2022 года). В марте 2023 года Владимир Путин заявил, что Россия передала Белоруссии комплекс «Искандер-М» и помогла переоборудовать белорусские самолеты под миссии с задействованием спецбоеприпасов. Тогда же он сообщил, что на территории Белоруссии достраивается хранилище для ядерных боезарядов, не уточнив его местоположение (см. “Ъ” от 25 марта 2023 года).

В июле 2023 года Александр Лукашенко объявил, что ядерное оружие уже доставлено в его страну, и похвастался, что это было сделано так, что никто на Западе не заметил. При этом он сказал, что на территории Белоруссии подходящих для хранения ядерных боеприпасов складов «как собак в деревне», поскольку советское ядерное оружие хранилось там до 1996 года. Впоследствии официальные лица НАТО подтвердили, что российское тактическое ядерное оружие завезено в Белоруссию.

В мае—июне 2024 года российские и белорусские вооруженные силы впервые провели учения по отработке совместной подготовки к боевому применению ядерного оружия.

Поводом для их проведения власти РФ тогда открыто назвали заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и других европейских политиков, допустивших ввод западных войск на Украину. Владимир Путин при этом подчеркнул, что, вопреки распространенному на Западе мнению, Россия «не бряцает» ядерным оружием. В ходе масштабных совместных учений «Запад-2025» Россия и Белоруссия в сентябре 2025 года также отработали подготовку к применению ядерного оружия и новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» (которая может быть оснащена и ядерными боезарядами).

Военный эксперт, основатель портала Military Russia, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев в беседе с “Ъ” назвал стартовавшие 18 мая российско-белорусские учения «важным политико-военным сигналом, который следует читать на нескольких уровнях».

«Во-первых, это демонстрация единства вооруженных сил двух стран: Москва и Минск открыто подтверждают готовность к совместным действиям и отрабатывают координацию, что усиливает внутриполитическую стабильность и обеспечивает сдерживание внешних угроз,— пояснил он.— Во-вторых, учения посылают сигнал Украине. Даже если практическая цель — отработка обычных совместных операций, Киев неизбежно воспримет это как напоминание о возможности взаимодействия белорусских и российских сил в рамках СВО, а это повышает фактор неопределенности на театре военных действий и может повлиять на украинские оперативные решения».

И в-третьих, сигнал Москвы и Минска, по словам Дмитрия Корнева, адресован Европейскому союзу и странам восточного фланга НАТО.

«На фоне наращивания западных учений у границ Белоруссии и России участники Союзного государства демонстрируют, что могут зеркально реагировать на "милитаризацию" региона и готовы удерживать военный потенциал в оперативной готовности»,— отметил эксперт.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович, в свою очередь, в беседе с “Ъ” не исключил, что сами учения были запланированы давно и отчасти являются развитием масштабной проверки боеготовности и мобилизационных возможностей Белоруссии, идущей уже несколько месяцев.

«В любом случае это напоминание мировой общественности, и в первую очередь европейским странам, что расширенное ядерное сдерживание и совместные ядерные миссии могут приобретать и приобретают самые различные формы и что Союзное государство прикрыто ядерным зонтиком в пределах всех своих границ»,— отметил он.

Явный интерес неядерных стран—членов НАТО и ЕС к схожим форматам взаимодействия с ядерными (США, Францией и Великобританией), по его словам, «вряд ли угаснет на этом фоне, равно как сложно ожидать прекращения работы Группы ядерного планирования НАТО и их регулярных учений серии Steadfast Noon».

«Фактически мы находимся в ситуации самоподдерживающегося ренессанса ядерного оружия на континенте, на что в какой-то мере указано и в совместном заявлении государств—участников Союзного государства (России и Белоруссии.— “Ъ”) на 11-й конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая как раз сейчас идет в Нью-Йорке»,— пояснил Дмитрий Стефанович.

Елена Черненко