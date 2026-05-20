Путин и Си Цзиньпин обсудили проекты в энергетике

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли «в целом позитивно», заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, лидеры двух стран обсудили в том числе перспективные проекты в энергетике и «в других областях тоже».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Также достигнуты договоренности о «кое-чем очень важном», рассказал господин Ушаков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

19 мая Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. На сегодняшней встрече Россия и Китай договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Господин Путин также пообещал продолжить взаимный безвизовый режим с Китаем.

Подробности — в материале «Ъ» «Чрезвстречайная ситуация».