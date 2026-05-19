Путин прибыл в Китай

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту Пекина. Российский лидер прибыл в Китай с двухдневным визитом. Президента в аэропорту встречает глава китайского МИДа Ван И.

Поездка президента приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Завтра, 20 мая, Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В переговорах на различных уровнях также примут участие пять вице-премьеров, несколько министров, а также представители администрации президента и российского бизнеса. По итогам переговоров планируется подписать около 40 двусторонних документов.

С 13 по 15 мая в Китае с визитом был президент США Дональд Трамп. По словам помощника президента РФ Дмитрия Ушакова, между визитами в КНР Владимира Путина и американского президента нет никакой связи. После российского президента посетить Китай намерен президент Сербии Александр Вучич.