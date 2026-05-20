Россия и Китай продлят договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. В этом году исполняется 25 лет с момента заключения договора, к этой дате приурочен визит господина Путина в Пекин.

«Мы с Владимиром Путиным единогласно одобрили продление действия договора»,— сообщил господин Си, открывая российско-китайские переговоры на высшем уровне в расширенном составе (цитата по «Интерфаксу»).

Председатель КНР утверждает, что отношения между Москвой и Пекином встали на путь ускоренного развития. «Это стратегический выбор, сделанный исходя из интересов двух стран и тенденций развития в глобальном масштабе»,— добавил Си Цзиньпин.

Владимир Путин накануне прибыл в Пекин с двухдневным визитом. На сегодняшней встрече главы двух государств планируют обсудить двусторонние отношения, а также обменяются мнениями по международным проблемам. Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в 2027 году.

