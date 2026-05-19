Чрезвстречайная ситуация

Поздним вечером 19 мая президент России Владимир Путин прилетел в Пекин, где его встретил специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин в тесном, и даже очень, кругу встречающих

Владимира Путина в аэропорту должен был приветствовать министр иностранных дел КНР Ван И, старый его, проверенный знакомый или даже товарищ. Не такой, быть может, как председатель КНР, но все же еще какой.

Их встречу в аэропорту при этом нельзя было назвать бурной. Так, по-рабочему вышло. Самолет с президентом России приземлился минут уже через сорок после борта с журналистами и членами делегации. Их, кстати, было не много: вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский; остальные, а их было много, всего около 80, выбрали иные средства доставки: кто-то, как глава «Газпрома» Алексей Миллер, пустился в путь на джете, а некоторые, как министр транспорта Андрей Никитин, выбрали ведомственный транспорт, то есть регулярный рейс «Аэрофлота». Но были и такие, кого подвез на своем самолете Владимир Путин (так случилось с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, которого журналисты тщетно ждали на своем борту в надежде выцыганить очередную порцию комментариев, в которых ничего не подтвердить было даже труднее, чем не опровергнуть).

Да, церемония встречи Владимира Путина могла показаться не выдающейся. То есть председатель КНР в аэропорт не приехал (а бывало и такое, правда, российские комментаторы оговаривались, что формат такой).

Была непременная рота почетного караула и группа трудящихся с флажками, машущая ими не хуже чирлидерш на пятом финальном матче Кубка Гагарина «Локомотив»—«Ак Барс» в Ярославле, который начинался как раз в эти минуты.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Китайские журналисты встают когда надо. А лучше бы сидели.

— Добро пожаловать! Сердечно приветствуем! — скандировала эта группа (в составе которой были дети), задолго до выхода президента России.

Но все-таки, следует признать, ее энергетика уступала энергетике их единомышленников из КНДР в такой же ситуации.

Российские фотографы были крайне разочарованы поведением своих китайских коллег, которые бросились к самолету, как только он остановился. Инстинкт-то был верным и предсказуемым, но вокруг Владимира Путина и Ван И по пути следования по красной ковровой дорожке, которую едва успели раскатать, образовалась такая толпа, что лично я начал опасаться, что встречающий и встречаемый благополучно доберутся до машины.

Но все, конечно, обошлось: президент России сел в машину и уехал, а скандирование продолжалось и через десять минут после его отъезда.

Остается сказать, что церемония встречи в аэропорту президента США Дональда Трампа была совершенно идентичной.

Ну то есть ни шага влево, ни шага вправо.

Андрей Колесников