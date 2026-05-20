Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в 2027 году

Президент России Владимир Путин подтвердил свое участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне в ноябре. Он пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в 2027 году посетить Россию.

«Всецело поддерживаем деятельность китайского председательства в форуме Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в текущем году... Хотел бы подтвердить готовность принять участие в саммите этого формата в Шэньчжэне в ноябре этого года. И, разумеется, приглашаем вас, дорогой друг, в следующем году совершить визит в Российскую Федерацию»,— сказал господин Путин на переговорах с Си Цзиньпином (цитата по «Интерфаксу»).

19 мая Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Ожидается, что на сегодняшней встрече господа Путин и Си обсудят вопросы двусторонних отношений и обменяются мнениями по международным и региональным проблемам.

