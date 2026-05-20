Си Цзиньпин заявил о критически важном этапе в урегулировании на Ближнем Востоке

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным призвал к скорейшему прекращению военных действий на Ближнем Востоке. По словам Си Цзиньпина, ситуация в регионе находится «в критической точке перехода между войной и миром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Возобновление войны недопустимо. Особенно важно придерживаться пути переговоров»,— сказал Си Цзиньпин во время переговоров с российским президентом в Пекине (цитата по «Синьхуа»). Председатель КНР подчеркнул, что прекращение конфликта на Ближнем Востоке позволит восстановить логистические цепочки и будет способствовать стабильной международной торговле.

Президент России прибыл в Китай 19 мая. После переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжили встречу в расширенном составе. В российскую делегацию вошли еще 39 человек, среди них — вице-премьеры, министры, представители администрации президента и крупного бизнеса.

Подробнее — в репортаже «Ъ» «Чрезвстречайная ситуация».