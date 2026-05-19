Ярославский аэропорт возобновил работу

В ярославском аэропорту (Туношна) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были введены рано утром 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— добавили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло ярославского аэропорта, в 16:50 должен был прилететь самолет из Нарьян-Мара, а в 17:35 — улететь обратно. Информации о задержке или отмене рейса на сайте аэропорта нет.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 19 мая Ярославская область подверглась атакам беспилотников. В результате одной из них произошло попадание в промышленный объект.

Об отбое беспилотной опасности в Ярославской области не сообщалось.

Алла Чижова