Минобороны сообщило еще об одной атаке БПЛА на Ярославскую область

В период с 8:00 до 14:00 19 мая над территорией Ярославской области были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, за указанный период дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территориями России.

В сводках Минобороны за 19 мая Ярославская область упоминалась дважды: еще одной атаке регион подвергся ночью. Как сообщал губернатор Михаил Евраев, большинство беспилотников сбили, но произошло попадание в промышленный объект.

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. До настоящего времени закрыт аэропорт.

Алла Чижова

