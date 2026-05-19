Вторая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит Wimbledon

Испанский теннисист Карлос Алькарас из-за травмы не выступит на Wimbledon — третьем в сезоне турнире Большого шлема. Об этом вторая ракетка мира сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее Алькарас повредил запястье. Из-за травмы испанец отказался от участия в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 в Мадриде и Риме, а также объявил о снятии с Roland Garros, действующим победителем которого он является.

«Мое выздоровление идет по плану, и я чувствую себя намного лучше. Но, к сожалению, я еще не готов к выступлениям, поэтому мне приходится отказаться от участия в турнире в Queen's Club и от выступления на Wimbledon. Это два действительно особенных для меня соревнования, которых мне будет не хватать»,— написал Карлос Алькарас.

В прошлом сезоне испанский теннисист дошел до финала Wimbledon, где со счетом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6 уступил итальянцу Яннику Синнеру. Алькарас дважды выигрывал лондонский мейджор — в 2023 и 2024 году.

Таисия Орлова