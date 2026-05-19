Суд отказал продюсеру Разину в признании за ним авторства песен «Ласкового мая»

Краснодарский краевой суд установил, что авторство песен группы «Ласковый май» не принадлежит бывшему продюсеру группы Андрею Разину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов вдовы певца Юрия Шатунова. Сейчас продюсер, который пытался присвоить исключительные права на хиты коллектива, заочно арестован по обвинению в мошенничестве.

По словам адвоката Олега Ситникова, решение суда вступает в силу незамедлительно. Апелляционная инстанция согласилась с тем, что представленные продюсером Разиным доказательства были противоречивыми. Продюсер в 2005 году «утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, тогда как в 2007 году Разин "вспомнил", что именно он является автором произведений», рассказал юрист.

Кроме того, суд не принял рукописные нотные листы и сведения о музыкальном образовании в качестве доказательств авторства. «Мы столкнулись с грубыми музыкальными ошибками [со стороны] бывшего музыкального продюсера группы», — сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

В ноябре 2025 года в отношении господина Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве. Следствие считает, что продюсер на протяжении нескольких лет использовал поддельный договор с автором текстов песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым, чтобы присваивать авторское вознаграждение. Материальный ущерб оценивают в 500 млн рублей. По этому делу господина Разина заочно арестовали в конце 2025 года. В январе в уголовном деле появился второй эпизод мошенничества.