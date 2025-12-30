Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина арестовали заочно

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Андрея Разина по обвинению в особо крупном мошенничестве. Срок ареста продолжительностью два месяца будет исчисляться с момента задержания фигуранта в России либо его экстрадиции на территорию РФ, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продюсер Андрей Разин

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Продюсер Андрей Разин

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено в отношении продюсера «Ласкового мая» из-за авторского вознаграждения для автора песен Сергея Кузнецова. Следствие считает, что продюсер присвоил деньги по поддельному договору правообладателя. Потерпевшей по уголовному делу признана вдова поэта.

По имеющимся данным, Андрей Разин покинул Россию.