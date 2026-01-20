В деле продюсера Разина появился новый эпизод из-за подделки договора с Шатуновым

В уголовном деле в отношении продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина появился второй эпизод мошенничества. Следователи изучают возможную фальсификацию договора с солистом группы Юрием Шатуновым, сообщил ТАСС.

По версии следствия, поддельный договор основан на реальном контракте 2013 года, сообщало ранее агентство. Документ создан «путем раскрепления страниц и прикрепления к ним других текстов», «различное сочетание которых позволяло истцу Андрею Разину и его юристам предоставлять в суды каждый раз новые сфальсифицированные доказательства». Следствие еще не сообщало адвокатам вдовы и детей господина Шатунова о признании их потерпевшей стороной, сообщили представители его семьи.

В декабре суд заочно арестовал Андрея Разина. На тот момент ему вменялось хищение средств, которые он не выплатил Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение его песен. Потерпевшей по делу признана вдова господина Кузнецова. По информации «РИА Новости», продюсер покинул Россию сразу после возбуждения в отношении него уголовного дела.