ТАСС: катер с туристами на Байкале опрокинулся из-за перегруза

Предварительной причиной опрокидывания катера на Байкале стало превышение допустимого количества пассажиров на борту, сообщили ТАСС в оперативных службах. На борту было 14 человек, из них четверо погибли.

«Лодка была перегружена, поскольку на борту находилось больше людей, чем разрешено правилами эксплуатации данного судна»,— пояснил собеседник агентства.

Пассажиров перевозили на катере на воздушной подушке «Хивус». Согласно техническим характеристикам на сайте производителя, эта модель рассчитана максимум на 10 человек, включая капитана.

Инцидент произошел в местности Черепаха на восточном побережье Байкала. Катер перевернулся примерно в 30 м от берега. Десять человек были спасены с симптомами переохлаждения. На место направлена водолазная группа МЧС России.