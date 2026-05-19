В центре Ярославля в День города ограничат продажу алкоголя
Мэрия Ярославля рекомендовала ограничить розничную торговлю алкоголем на центральных улицах в День города, 30 мая. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 19 мая.
Рекомендация относится к организациям розничной торговли, которые находятся рядом с местами проведения праздничных мероприятий: Красная площадь — Волжский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь — парк «Стрелка» — Которосльная набережная — улица Нахимсона — улица Депутатская — улица Первомайская — Первомайский переулок — улица Трефолева — улица Комсомольская — улица Ушинского.
Аналогичную рекомендацию давали власти на День Победы. 9 мая, по информации «Ъ-Ярославль», запрещали продавать алкоголь в кафе, барах и рюмочной на улице Кирова.