JAECOO J6: техника, багажник и цена

JAECOO J6 сразу привлекает оригинальной внешностью: у него выразительный силуэт, высокий кузов, крупная светотехника и характерная «квадратная» архитектура. Но если убрать эмоции и посмотреть на модель с практической стороны, J6 становится интересен не одним лишь дизайном.

В первую очередь это знакомая платформа, известный двигатель, роботизированная коробка с блоком сцеплений в масляной ванне, достаточный запас пространства, вместительный багажник и невысокая стартовая цена. Поэтому JAECOO J6 стоит рассматривать не только как автомобиль с выразительной внешностью, но и как практичный кроссовер для ежедневной эксплуатации: для города, семьи, загородных поездок и повседневных бытовых задач.

Платформа T1X

JAECOO J6 базируется на модульной платформе T1X. Эта архитектура хорошо знакома российскому рынку: на ней построены JAECOO J7, OMODA C5, а также TENET T7. Это важно, потому что речь идет не об экспериментальной базе, а о понятной платформе, которая уже используется в нескольких кроссоверах близкого класса.

Такая база дает J6 привычную для сегмента посадку, компоновку салона и баланс между городским удобством и возможностью съехать с ровного асфальта. По размерам J6 остается удобным для города, но не воспринимается маленьким автомобилем. Колесная база 2610 мм помогает сохранить хороший запас пространства в салоне, а дорожный просвет 176 мм добавляет уверенности на неровных участках, во дворах и на проселочных дорогах.

Двигатель SQRE4T15C

Под капотом JAECOO J6 установлен двигатель SQRE4T15C. Это 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм в диапазоне 1750–4000 об/мин. Двигатель известен с 2019 года и уже успел зарекомендовать себя в эксплуатации на российском рынке.

У него распределенный впрыск топлива, чугунный блок цилиндров и цепной привод. Такое сочетание говорит о понятной и проверенной конструкции. Еще один практичный плюс — возможность использовать бензин АИ-92. В российских условиях это по-прежнему имеет значение, особенно для тех, кто много ездит, часто бывает за городом или просто хочет, чтобы автомобиль не предъявлял завышенных требований к топливу.

Getrag 6DCT260

В паре с двигателем работает 6-ступенчатая роботизированная коробка Getrag 6DCT260. Это важная деталь, потому что само слово «робот» у части покупателей до сих пор вызывает вопросы. В случае JAECOO J6 речь идет не просто о роботизированной коробке, а об агрегате с двумя сцеплениями, где блок сцеплений находится в масляной ванне.

Такая схема хорошо подходит для переменных нагрузок и городского движения. Масляная ванна помогает отводить тепло от блока сцеплений, что особенно важно в плотном потоке, на подъемах и при движении на малых скоростях. Для владельца это означает более предсказуемую работу трансмиссии в повседневной эксплуатации.

Габариты и багажник

При длине 4509 мм, ширине 1860 мм и высоте 1650 мм JAECOO J6 остается удобным для города, но при этом не выглядит как автомобиль «только для одного». Он дает достаточный запас пространства для семьи, поездок за город, повседневных дел и тех ситуаций, когда в машине оказывается больше вещей, чем изначально планировалось.

Объем багажника составляет 480 литров, а при сложенном втором ряде увеличивается до 1180 литров. Это уже не символическое пространство для пары пакетов, а уверенный запас для повседневной жизни. В такой багажник можно положить и детскую коляску, и спортинвентарь, и чемоданы, и пакеты из гипермаркета на неделю.

Складная спинка второго ряда в соотношении 1/3–2/3 помогает комбинировать пассажиров и груз. Например, можно оставить место для одного пассажира сзади и при этом перевезти длинномерную вещь. А если нужно расширить сценарии использования автомобиля, для JAECOO J6 предусмотрена возможность установки сцепного устройства — полезная деталь для тех, кто иногда использует велокрепление или легкий прицеп.

Итог

Стоимость JAECOO J6 начинается от 2 290 000 рублей. На фоне общего роста цен на автомобили это важный аргумент, особенно если учитывать, что речь идет не о маленьком хэтчбеке, а о кроссовере длиной более 4,5 метра с турбомотором, роботизированной коробкой, вместительным багажником и хорошим оснащением уже в стартовой версии.

При этом J6 стоит оценивать не только по цене входа. Важно смотреть на сочетание характеристик: знакомая платформа T1X, двигатель на АИ-92, роботизированная коробка Getrag 6DCT260 с «мокрыми» сцеплениями, дорожный просвет 176 мм, багажник 480/1180 литров и возможность установки сцепного устройства. Все это делает модель интересной для тех, кто выбирает автомобиль не только по внешности, но и по реальным возможностям.

JAECOO J6 получился кроссовером с выразительным характером и рациональной основой. Он не пытается заменить большой внедорожник, но предлагает понятную технику, удобный формат кузова, практичный багажник и расширенные сценарии использования. Для города, семьи, загородных маршрутов и повседневных задач такой набор выглядит весьма убедительно.

