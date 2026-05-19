«При многоплодной беременности увеличивается нагрузка на женский организм»

Краснодарский край вошел в топ-5 регионов, где с начала года чаще всего рождались двойни. Первое и второе места по этому показателю заняли Москва и Московская область, где родилось 416 и 254 двоен соответственно. Третье — Санкт-Петербург (222). Краснодарский край занял четвертое место (196), а замыкает топ-5 регионов Ростовская область (168). Такие данные привел Социальный фонд России по итогам первого квартала 2026 года. Врач акушер-гинеколог сети «Клиника Екатерининская» Елена Янковая пояснила «Ъ-Кубань», с чем связано частое рождение двоен в регионе и какие риски несет в себе многоплодная беременность.

Елена Янковая

«Частота многоплодной беременности неуклонно растет во всем мире. В естественных условиях двойни встречаются одна на 90–100 беременностей, тройни — одна на 80 000 беременностей. То есть многоплодная беременность не является абсолютной нормой для человеческого вида. Главная причина нарастания числа многоплодных беременностей, в том числе и в нашем регионе,— это увеличение использования вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и стимуляции овуляции.

Хочу сказать, что за последние десятилетия наблюдается четкая тенденция к снижению рождаемости в развитых странах в целом. Конечно же, это связано с экономическими, социальными и общественными причинами. В нашей стране заболеваемость бесплодием только среди женщин составляет от 17 до 25% населения. Учитывая, что соотношение женского и мужского бесплодия приблизительно составляет 1:1, то такая статистика превращает эту проблему в общегосударственную, а не только медицинскую. Это влияет на демографическую ситуацию в целом.

В связи с этим в нашей стране указом президента России утверждена концепция демографической политики, в основу которой положены принципы обеспечения доступности и повышения качества медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе с помощью ВРТ.

Напомню, что с точки зрения медицины оптимальным возрастом для рождения первого ребенка является возраст от 18 до 25 лет. Это тот возраст, когда репродуктивная система максимально готова к воспроизводству, к здоровой физиологической беременности.

Однако современная женщина старается решить прежде всего свои социальные и экономические вопросы, а деторождение откладывает "на потом". В связи с этим накапливаются различные нарушения и заболевания.

Средний возраст наступления первой беременности в Краснодарском крае и в целом в ЮФО колеблется от 26 до 29 лет. Нередко мы, акушеры-гинекологи, видим женщин, которые приходят на планирование первой беременности в 35–38 лет. И в этом регион не отличается в целом от страны и от большинства развитых стран мира.

Многоплодная беременность потенциально несет в себе гораздо больший риск, чем одноплодная. Мы видим гораздо больше осложнений беременности при многоплодии, и эти риски не только для матери, но и для плода. При многоплодной беременности в несколько раз увеличивается нагрузка на женский организм. Гораздо чаще при беременности двойней встречается преэклампсия и эклампсия — самые грозные осложнения беременности.

Еще одно возможное осложнение многоплодия — это кровотечение в родах и в послеродовом периоде. Так, средняя кровопотеря во время многоплодных родов в два раза выше, чем при одноплодной беременности. Ну а вследствие повышенной кровопотери развивается железодефицитная анемия. Также чаще видим преждевременные роды и рождение маловесных детей. И этот факт не может не отражаться на их развитии в дальнейшей жизни.

Рожать стали реже, возраст наступления первой беременности стал выше, а среднее количество детей на одну женщину 1,5–2 ребенка. Вместе с тем мы видим на Кубани большее количество многодетных семей, чем в других регионах, и это, несомненно, радует».