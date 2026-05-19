Минобороны сообщило о сбитых в Ярославской области БПЛА

Прошедшей ночью над территорией Ярославской области дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили БПЛА. Сводку опубликовало Минобороны.

Всего за ночь над территориями России было сбито 315 украинских беспилотников. Атакам подверглись также Тверская, Калужская, Липецкая, Новгородская области, Московский регион и другие субъекты.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в результате атаки БПЛА на промышленном объекте в Ярославской области произошло возгорание.

Алла Чижова