Минобороны сообщило о сбитых в Ярославской области БПЛА
Прошедшей ночью над территорией Ярославской области дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили БПЛА. Сводку опубликовало Минобороны.
Всего за ночь над территориями России было сбито 315 украинских беспилотников. Атакам подверглись также Тверская, Калужская, Липецкая, Новгородская области, Московский регион и другие субъекты.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в результате атаки БПЛА на промышленном объекте в Ярославской области произошло возгорание.