Кубанский производитель молочки оштрафован за кишечную палочку в твороге

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности ООО «КубаньРус-Молоко» за повторное нарушение технических регламентов на молочную продукцию. В твороге, предназначенном в том числе для поставок в социальные учреждения, обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

По данным Rusprofile, ООО «КубаньРус-Молоко» зарегистрировано в Армавире в августе 2011 года. Компания занимается производством питьевого молока и сливок. С августа 2016 года пост директора занимает Владимир Безносенков, который также является единственным учредителем. В 2025 году выручка ООО «КубаньРус-Молоко» достигла 2,6 млрд руб., увеличившись на 23,9% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль при этом незначительно снизилась — с 4,4 млн до 4,3 млн руб.

Как следует из материалов дела, проверка прокуратуры города Армавира с привлечением специалистов Россельхознадзора и Роспотребнадзора выявила, что в декабре 2025 года предприятие выпустило три партии творога (жирностью 5% и 9%), не соответствующих требованиям ТР ТС 021/2011 («О безопасности пищевой продукции») и ТР ТС 033/2013 («О безопасности молока и молочной продукции»).

Согласно лабораторным испытаниям, в продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Суд установил, что это уже не первое нарушение со стороны компании. В октябре 2025 года общество уже привлекалось к ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований техрегламентов, создавшее угрозу жизни и здоровью) и выплатило штраф в 300 тыс. руб.

Поскольку повторное аналогичное нарушение было зафиксировано 15 декабря 2025 года, действия юридического лица квалифицировали по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ. Суд отклонил ходатайство ООО «КубаньРус-Молоко» о возможности снизить штраф, указав, что совершенное обществом правонарушение угрожает жизни и здоровью неограниченного круга лиц.

Решением суда на ООО «КубаньРус-Молоко» наложен административный штраф в размере 700 тыс. руб. Компания обязана оплатить его в течение 60 дней со дня вступления решения в законную силу.

Александра Локтионова