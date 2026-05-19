Более 60 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 19 мая, более 60 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 9:00 до 12:00 запланировано отключение электроэнергии на улице 70-летия Октября.

С 13:00 до 17:00 без света останется улица Промышленная.

В период с 8:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся улицы: Березовая, Виноградная, Знаменская, Норковая, Ольховая, Платановая, Селезнева, Сормовская, Сосновая, Старокубанская и Стасова.

С 9:00 до 17:00 без света останутся улицы: 1-я Гвардейская, Аксайская, Березанская, Буденного, Вильямса пр., Гаражная, Гоголя, Докучаева пер., Затонный пр., Индустриальный пр., Кирова, Коммунаров, Костылева, Костычева пер., Кошевого, Кошевого пр., Красная, Красноармейская, Красюка, Кузнечная, Кузнечные ряды, Кутузова, Лицейская, Ломоносова, Медведовский пр., Микешина, Можайского 2-й пр., Мостовской пер., Нестерова, Нестерова пр., Новокузнечная, Октябрьская, Пашковская, Пирогова, Плановый пер., Полевая, Почтовое отделение, Рашпилевская, Российская, Ростовское шоссе, Рыбачья, Садовая, Свободы, Северная, Седина, Славянская, Сокол Евдокии, Солнечная, Стадионная, Талалихина, Тахтамукайская, Филатова и Хакурате.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина