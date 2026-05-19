Ярославский аэропорт закрыли на фоне беспилотной опасности

В Ярославской области аэропорт (Туношна) закрыли для приема и выпуска воздушных судов с 4:03 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ограничения объяснили обеспечением безопасности полетов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 4:05 было перекрыто движение на федеральной трассе М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы. По словам губернатора Михаила Евраева, регион подвергся атаке беспилотников. Режим беспилотной опасности, объявленный в 4:24, продолжает действовать.

Алла Чижова