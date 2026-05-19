В Ярославле перекрыто движение после атаки БПЛА

Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Макс» в 5:46.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок»,— сообщил Михаил Евраев.

В 4:24 была объявлена угроза атаки БПЛА. Как сообщил губернатор, угроза сохраняется. Как уточнили в канале РСЧС, ограничения движения транспорта были введены в 4:05 от улицы Калинина до выезда из города в сторону Москвы.

Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Жителям рекомендовано ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность». «Ъ-Ярославль» сообщал, что предыдущая атака беспилотников на Ярославль была зафиксирована 13 мая, тогда обломки аппарата попали в промышленный объект.

Антон Голицын