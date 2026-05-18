Мишустин уволил экс-депутата Госдумы от ХМАО с поста замглавы Минприроды РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отправил в отставку бывшего депутата Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Евгения Маркова (ЛДПР) с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии России, сообщили в пресс-службе ведомства. «Евгений Марков проработал в должности чуть более года, он курировал департаменты леса и особо охраняемых природных территорий»,— добавили в Министерстве.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Евгений Марков

Евгений Марков представлял ЛДПР в Госдуме с 2019 года. В марте того года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала ему вакантный депутатский мандат Владимира Сысоева (ЛДПР), который был назначен заместителем губернатора Тюменской области. В 2021 году господин Марков был избран депутатом Госдумы VIII созыва по списку ЛДПР.

Ранее, с 1999 года, господин Марков работал в правительстве ХМАО: был заместителем председателя комитета по экономической политике, замдиректора департамента экономической политики, главой департамента инвестиций, науки и технологий округа. В 2005 году вернулся на пост заместителя директора компании «Сибирь-Консалт», который занимал в 1998-1999 годах. С 2005 года работал замгендиректора по развитию деревообрабатывающего комбината «Красный Октябрь», в 2006 году возглавил компанию «Карсикко лес» по поставке лесоматериалов. В 2007 году был избран депутатом думы Советского района (ХМАО), позже был назначен первым заместителем главы муниципалитета. В 2008-2009 и 2014-2015 годах занимал пост директора по стратегическому развитию УК «Партиком», специализирующуюся на консалтинговых услугах. В 2011 и 2016 годах был избран депутатом думы Югры по партийному списку.

Господин Марков с 2021 года занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. После его назначения замминистра природных ресурсов и экологии РФ в апреле 2025 года лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что экс-парламентарий обладает «компетентностью и глубоким знанием проблем и интересов простого народа». Сам Евгений Марков заверил, что намерен всецело использовать шестилетний «ценнейший и богатый опыт» работы в Госдуме для достижения поставленных перед ним задач.

В мае 2025 года мандат Евгения Маркова передали вице-спикеру Тюменской областной думы Владимиру Сысоеву (ЛДПР).

Василий Алексеев