ЛДПР предложила передать мандат депутата Госдумы экс-замгубернатора Сысоеву

Высший совет ЛДПР предложил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) кандидатуру вице-спикера Тюменской облдумы и бывшего заместителя губернатора Тюменской области Владимира Сысоева на освободившийся мандат депутата Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа Евгения Маркова, сообщили в Telegram-канале партии. Госдума досрочно прекратила полномочия господина Маркова 13 мая в связи с его назначением на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сысоев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Владимир Сысоев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«В партии Владимир Сысоев уже более 15-ти лет, долгое время работал с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Регионы, которые курирует Владимир Сысоев, показывают хорошие результаты. Владимир Владимирович имеет большой опыт работы на земле, депутатской работы и работы в исполнительной власти. Кандидатура достойная, настоящий сибиряк и преданный партиец»,— сказал Леонид Слуцкий.

Владимир Сысоев представлял ЛДПР в Госдуме в 2015-2019 годах. В 2015 году ему был передан вакантный мандат члена фракции либерал-демократов Сергея Калашникова, который тогда перешел в Совет федерации. В 2016 году господин Сысоев был избран депутатом нижней палаты парламента по списку партии. В 2019 году сложил полномочия в связи с переходом в администрацию Тюменской области на пост заместителя губернатора, его мандат тогда перешел Евгению Маркову. В 2021 году Владимир Сысоев был избран депутатом Тюменской областной думы от ЛДПР, в которой возглавил депутатскую фракцию либерал-демократов и занял пост вице-спикера.

Ранее, с 1999 года, господин Сысоев работал в администрации Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра): был главным специалистом комитета по экономической политике, помощником первого заместителя правительства Югры. В 2004 году возглавил правление Ханты-Мансийского окружного фонда регионального развития, в 2004-ом — департамент стратегического развития Тюменской области. В 2007 году был избран депутатом Тюменской облдумы от ЛДПР, в марте 2011 года представлял интересы либерал-демократов в думе ХМАО, в декабре 2011 года получил мандат в Тюменской облдуме. В региональном парламента господин Сысоев получил пост вице-спикера.

Василий Алексеев