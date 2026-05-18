Из-за сильных осадков в Краснодаре остановлено движение семи трамвайных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства краевого центра.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В обе стороны остановлено движение трамвайных маршрутов №4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22 из-за подтопления трамвайных путей в районе Вишняковского путепровода.

«Ъ-Кубань» писал, что из-за сильного дождя в Краснодаре перекрыто движение автотранспорта под Вишняковским путепроводом. Жителей и гостей города просят использовать альтернативные маршруты.

Известно, что сейчас специалисты мониторят обстановку на улично-дорожной сети Краснодара. В готовности от департамента находится 20 единиц водооткачивающей техники, от службы спасения — 11 единиц водооткачивающей техники и 15 мотопомп.

По информации Краснодарского ЦГМС, вечером и до конца суток 18 мая, а также с 19 по 21 мая местами в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20–25 м/с. На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края прогнозируются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Алина Зорина