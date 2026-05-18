Суд начал прения по делу об убийстве аниматоров на Кубани

В Краснодарском краевом суде 18 мая начались прения по делу об убийстве аниматоров. Выступила гособвинитель Наталья Каликанова. Следующее заседание назначено на 21 мая, пишет 93.ru.

Убийство Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко произошло 29 апреля 2023 года на трассе в Краснодарском крае. Молодые люди возвращались домой после выступления в станице Крыловской и пропали. Выяснилось, что их ограбили и убили. Подозреваемых Арама Татосяна, Анатолия Двойникова и Демьяна Кеворкьяна задержали в начале мая 2023 года.

В ходе прений прокурор заявила, что Татосян и Двойников признались и рассказали о нападении на Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко, совершенном под руководством Кеворкьяна в составе организованной группы.

Прокурор также заявила, что в ходе расследования стало известно еще об одном убийстве, совершенном Кеворкьяном,— убийстве Сергея Сербова в 2013 году.

По словам прокурора, после задержания Кеворкьян потребовал от сообщников взять вину на себя. Татосян сразу указал, где закопано тело Кирилла Чубко, однако лесополосу, где похоронили Татьяну, никто не смог вспомнить. В отделе полиции Кеворкьян попросил встречи с сообщниками и сказал им заявить, что он дал им машину в аренду и его с ними не было. После утвердительного ответа он нарисовал для оперативников схему места нахождения тела Татьяны.

По версии обвинения, Кеворкьян организовал нападение и распределил роли между фигурантами. «Именно Кеворкьян задумал совершить разбойное нападение. Именно Кеворкьян руководил. Именно Кеворкьян распределил, указал, что должны делать Татосян с Двойниковым. Именно Кеворкьян дал указание Двойникову убить Кирилла. Именно Кеворкьян дал указание Татосяну убить Таню»,— заявила прокурор. Она также отметила, что, по словам Татосяна, Кеворкьян продолжал оказывать на них давление, чтобы они не изменяли показания.

