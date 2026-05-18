Суд обязал строителя МКД на Корнева вернуть администрации Рыбинска 27 млн

Арбитражный суд Ярославской области взыскал с петербургского ООО «Промресурс», строившего в Рыбинске многоквартирный дом (МКД) для расселения аварийного жилья, в пользу городской администрации 26,9 млн руб. в качестве неотработанного аванса. Решение суда размещено в картотеке дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ООО «Промресурс» строило МКД на улице Корнева в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость контракта, заключенного с городской администрацией в 2023 году, составляла 110 млн руб., из них 50,9 млн руб. подрядчик получил в качестве аванса. Согласно данным с портала закупок, фактически подрядчик получил 64 млн руб., а стоимость исполненных работ составила 27,8 млн руб. Через год контракт был расторгнут по инициативе заказчика из-за отставания в графике.

Заказчик работ — управление строительства администрации Рыбинска — обратился в суд с требованием взыскать с подрядчика 36 млн руб. неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса. В ходе рассмотрения дела суд установил, что еще на 9 млн руб. работы были выполнены: соответствующий акт подрядчик разместил в единой цифровой системе до расторжения контракта, заказчик отказался принимать эти работы.

В итоге суд частично удовлетворил иск городского управления, снизив размер суммы взыскания до 26,9 млн руб. Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

Многоквартирный дом на улице Корнева достраивал другой подрядчик.

Алла Чижова