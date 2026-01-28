Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Рыбинске достроили МКД для расселения аварийного жилья

В Рыбинске достроили многоквартирный дом (МКД) для расселения аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

5-этажный МКД на улице Корнева возводили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Застройщик «Арсенал-СП» получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«Благоустроенные квартиры в доме смогут получить 39 семей городского округа Рыбинск, являющиеся участниками программы расселения аварийного жилья»,— рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура контролировала ход строительства дома. Так, по материалам проверки прокуратуры в отношении прошлого застройщика возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ярославское СУ СК сообщало, что сотрудники коммерческой организации «совершили хищение денежных средств в сумме более 36 млн руб.

Новости компаний Все