В Рыбинске достроили МКД для расселения аварийного жилья

В Рыбинске достроили многоквартирный дом (МКД) для расселения аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

5-этажный МКД на улице Корнева возводили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Застройщик «Арсенал-СП» получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«Благоустроенные квартиры в доме смогут получить 39 семей городского округа Рыбинск, являющиеся участниками программы расселения аварийного жилья»,— рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура контролировала ход строительства дома. Так, по материалам проверки прокуратуры в отношении прошлого застройщика возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ярославское СУ СК сообщало, что сотрудники коммерческой организации «совершили хищение денежных средств в сумме более 36 млн руб.