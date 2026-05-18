В «Гранд Сервис Экспресс» анонсировали дату запуска поезда из Оренбурга в Крым

Компания «Гранд Сервис Экспресс» 22 мая запустит новый железнодорожный маршрут из Оренбурга в Севастополь. Поезд будет отправляться по пятницам с конца мая до середины октября. Новый маршрут вошел в летнюю программу перевозок на крымском направлении, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании.

Ранее перевозчик открыл продажи билетов на летние поезда «Таврия» и сообщил, что в курортный сезон составы будут курсировать через 48 российских регионов. В компании отметили, что спрос на железнодорожные поездки в Крым в 2026 году сохраняется примерно на уровне прошлого года. В минувшем курортном сезоне поезда «Таврия» перевезли почти 3 млн пассажиров.

Средняя загрузка поездов, следующих в направлении полуострова в ближайшие две недели, сейчас составляет 52%. При этом перевозчик рассчитывает, что в высокий сезон пассажиропоток может увеличиться.

В летнем расписании предусмотрено курсирование 20 пар поездов, включая 11 круглогодичных и девять сезонных составов. Кроме того, в туристический сезон будут работать пять групп беспересадочных вагонов. Одной из таких новинок и стал маршрут из Оренбурга.

Из Москвы летом будут ходить шесть поездов до Симферополя, в том числе фирменный ежедневный поезд №28/27 «Таврия Экспресс». Также на маршрут вывели ускоренный поезд №17/18 Москва—Симферополь, который с конца апреля курсирует ежедневно, а с 28 мая будет отправляться три раза в четыре дня. С 27 мая по этому же направлению начнет курсировать ускоренный двухэтажный поезд №167/168.

Также из столицы назначили сезонные рейсы в Евпаторию, Феодосию и Севастополь. Из Санкт-Петербурга летом будут ходить поезда до Симферополя, Евпатории и Севастополя.

В компании сообщили, что в курортный сезон продолжат работу круглогодичные маршруты из Адлера, Омска и Перми. Также вернули сезонные поезда из Смоленска и Таганрога в Симферополь, а из Мурманска и Челябинска — в Севастополь.

Помимо нового маршрута из Оренбурга, в летний сезон будут курсировать беспересадочные группы вагонов из Владикавказа, Архангельска, Пскова и Белгорода.

Для увеличения провозных мощностей перевозчик продолжает обновлять подвижной состав. В 2026 году компания планирует приобрести 80 новых вагонов, почти половину из которых уже получила. Летом перевозчик включает в составы максимально возможное количество вагонов и увеличивает частоту движения на наиболее востребованных маршрутах.

В туристический сезон количество предложенных мест для пассажиров составит 2,7 млн. Наиболее востребованными направлениями сейчас остаются Москва—Симферополь, Краснодар—Симферополь, Санкт-Петербург—Симферополь и Москва—Евпатория.

Мария Удовик