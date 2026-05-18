В Ярославле участники СВО получат первоочередное право на посещение катка

В Ярославле участники СВО и члены их семей получат первоочередное право на посещение катка на Советской площади в рамках новой меры поддержки. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальной политике сообщил начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Александр Легус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия предложила сделать бесплатным для участников боевых действий посещение спортивных мероприятий, которые проводят муниципальные учреждения физической культуры и спорта города. Как пояснил господин Легус, муниципальные мероприятия являются бесплатными, но данная мера поддержки позволит указанной категории в первоочередном порядке попадать на мероприятия.

«Ярко это будет выражено у нас с вами на примере катка на Советской площади. Мы с вами видим, что порой трудно достать билеты на самый главный каток региона. Данная мера поддержки позволит в первоочередности распределять билеты для участников СВО»,— сказал господин Легус.

Он добавил, что мера затронет и муниципальные соревнования. Для каждого учреждения будет определено конкретное количество мест, которые будут оставляться для участников СВО и их семей.

Алла Чижова