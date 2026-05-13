В Ярославле участники СВО смогут бесплатно посещать спортивные мероприятия

Мэрия Ярославля предложила ввести новую меру поддержки для участников СВО и членов их семей — бесплатное посещение спортивных мероприятий. Соответствующий проект решения внесен в муниципалитет.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Речь идет о мероприятиях, которые проводят муниципальные учреждения физической культуры и спорта города. Меру намерены предоставлять за счет средств городского бюджета. В настоящее время проект находится на рассмотрении постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году действовала мера социальной поддержки участников СВО и членов их семей в виде права на зачисление в первоочередном порядке в спортивные секции. Она распространялась только на государственные учреждения региона.

Алла Чижова

