Купить нельзя захватить: почему Гренландия важна для США

С начала января Дональд Трамп снова активно обсуждает присоединение Гренландии к США. Президент рассматривает не только покупку острова, но и военные меры. По его словам, Гренландия важна для сохранения национальной безопасности. Какую еще ценность представляют остров и проходящий через него морской путь — в материале «Ъ».

Нуук, столица Гренландии

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В чем ценность Гренландии На острове со времен холодной войны действует американская военно-космическая база Питуффик.

По словам Трампа, США развернут на Гренландии противоракетную систему «Золотой купол», которая будет защищать Северную Америку от всех типов ракет, в том числе ядерных.

В недрах Гренландии находятся нефть, уран и редкоземельные металлы, включая неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Эти ресурсы критически важны в том числе для оборонной промышленности и высоких технологий.

Гренландия находится на кратчайшем маршруте между Европой и Северной Америкой.

Участок Атлантики между Гренландией, Исландией и Великобританией считается ключевой морской линией обороны НАТО.

В случае конфликта контроль над этим районом необходим для переброски войск и техники из США в Европу.

Американская военно-космическая база Питуффик в Гренландии

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

Этот же маршрут имеет стратегическое значение для международной торговли. Изменение климата приводит к таянию арктических ледников, открывая ранее недоступные месторождения нефти, газа, цинка, меди, платины и редкоземельных металлов.

С таянием льдов северные торговые маршруты сокращают транспортное время между Европой и Азией вдвое по сравнению с Суэцким и Панамским каналами.

Контроль над ресурсами Гренландии позволил бы США снизить зависимость от Китая. Более 70% редкоземельных металлов в мире добывается в КНР, а с 2024 года китайские власти ограничивают поставки в Соединенные Штаты галлия, германия и сурьмы — материалов, широко используемых в оборонной сфере.

33-й президент США Гарри Трумэн

Фото: © Collection Roger-Viollet / Roger-Viollet / AFP

Исторический контекст В 1946 году президент Гарри Трумэн уже предлагал Дании $100 млн за Гренландию.

Мотив был тот же — не допустить усиления соперников США.

Ранее США расширялись за счет покупки Луизианы у Франции (1803 год) и Аляски у России (1867 год).

Последний раз США расширялись после окончания Второй мировой войны. В 1947 году к ним перешли бывшие японские острова в Микронезии (Каролинские, Марианские, Маршалловы), которые стали территорией под управлением правительства США.

Гренландцы — полноправные граждане Дании. Согласно опросам, большинство жителей острова выступают за независимость от Дании, но против вхождения в состав США.

Флаг Дании около статуи Ханса Эгеде — основателя города Нуук

Фото: Marko Djurica / File Photo / Reuters

Сколько может стоить Гренландия Аналогов для оценки нет, поскольку такие территории давно не продаются.

Исторические сделки не подходят для сравнения из-за инфляции и других экономических факторов.

Если ориентироваться на стоимость земли в США, сопоставимая по площади территория может стоить не менее $1 трлн.

С учетом ресурсов и стратегического значения сумма может быть значительно выше.

В январе стало известно, что Белый дом предлагал от $10 тыс. до $100 тыс. каждому жителю Гренландии в обмен на отделение от Дании.

Матвей Иващенко