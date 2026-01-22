The Telegraph: США в сделке по Гренландии получат контроль над военными базами

Предложенная президентом США Дональдом Трампом сделка не предусматривает покупку Гренландии, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. По их словам, США хотят установить суверенный контроль над военными базами в некоторых районах Гренландии.

Эти базы будут считаться американской территорией, что позволило бы США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы, а также способствовало бы «некоторому развитию региона», включая добычу редкоземельных элементов, пишет газета.

Накануне на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Они заложили основу для будущего соглашения по Гренландии и всей Арктике. Президент США заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». Другие детали соглашения официально пока неизвестны. По данным Daily Mail, Дональд Трамп может предложить гренландцам по $1 млн за вхождение в США.

Какую ценность представляет Гренландия для США — в материале «Ъ».